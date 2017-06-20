Порошенко уверен, что Ассоциация с ЕС начнет действовать с 1 сентября

Такую надежду в первый день своего визита в Вашингтон высказал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, он прямо из Вашингтона, где во вторник, 20 июня, глава государства находится с визитом, отправится в Брюссель.

Там глава украинского государства намерен принять участие в передаче ратификационных грамот, подписанных его Величеством королем Нидерландов.

Это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина с 1 сентября имеет высокую честь, что соглашение об ассоциации вступит в силу , - пояснил Порошенко.

Он также отметил, что Россия пыталась не дать ратифицировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, но Украина преодолела "яростное сопротивление и добилась успеха".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 мая верхняя палата парламента Нидерландов поддержала Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.