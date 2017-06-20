Порошенко поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма

Такие сведения сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Согласно его словам, рабочая группа по подготовке такого документа уже создана.

Таким образом, соответствующий закон может дать ответ, как будут начислять пенсии для людей, которые живут в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

"В законопроекте будет сказано, как начислять и выплачивать пенсии для людей, проживающих в оккупированном Крыму, как будет начисляться им стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение", - отметила Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", повышение пенсий, которое в целом коснется девяти миллионов пенсионеров, состоялось уже с 1 октября.