Порошенко поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма

Глава государства Украины Петр Порошенко предложил нардепам разработать закон о порядке начисления и выплаты пенсии жителям ОРДЛО и Крыма.
Такие сведения сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
Согласно его словам, рабочая группа по подготовке такого документа уже создана.
Таким образом, соответствующий закон может дать ответ, как будут начислять пенсии для людей, которые живут в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.
"В законопроекте будет сказано, как начислять и выплачивать пенсии для людей, проживающих в оккупированном Крыму, как будет начисляться им стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение", - отметила Луценко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", повышение пенсий, которое в целом коснется девяти миллионов пенсионеров, состоялось уже с 1 октября.