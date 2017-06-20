12:59 20.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент принял за основу один из законопроектов по судебной реформе

Верховная Рада Украины во вторник, 20 июня, приняла за основу законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

Парламент принял за основу один из законопроектов по судебной реформе

Документ поддержали 253 народных депутатов. Согласно принятому документу, предусматривает ряд изменений, направленных на обеспечение таких принципов судопроизводства, как состязательность, диспозитивность и пропорциональность.

Вместе с тем авторы закона предлагают предусмотреть, что суд взвешивает целесообразность процессуальных действий по сравнению с задачей судопроизводства, значением дела, ценой иска, размером судебных расходов, определяет вид обеспечения иска, размер встречного обеспечения, распределяет судебные расходы, определяет сроки подачи заявлений по сути дела, принимает меры процессуального принуждения и т.д.

Планируется также предоставить фактическую, а не формальную свободу на любой стадии судебного процесса отказаться от иска или заключить мировое соглашение, предмет которой к тому же (в отличие от действующих правил) может выходить за пределы предмета спора, если это не нарушает требования закона и права третьих лиц. Согласно новым правилам юрисдикции и подсудности, юрисдикция между общими, хозяйственными и административными судами разграничивается в зависимости, в первую очередь, от предмета спора, а не субъектного состава сторон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 21 декабря, народные депутаты Украина поддержали за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно уточнения распорядителей бюджетных средств".


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