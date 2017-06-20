Парламент принял за основу один из законопроектов по судебной реформе

Документ поддержали 253 народных депутатов. Согласно принятому документу, предусматривает ряд изменений, направленных на обеспечение таких принципов судопроизводства, как состязательность, диспозитивность и пропорциональность.

Вместе с тем авторы закона предлагают предусмотреть, что суд взвешивает целесообразность процессуальных действий по сравнению с задачей судопроизводства, значением дела, ценой иска, размером судебных расходов, определяет вид обеспечения иска, размер встречного обеспечения, распределяет судебные расходы, определяет сроки подачи заявлений по сути дела, принимает меры процессуального принуждения и т.д.

Планируется также предоставить фактическую, а не формальную свободу на любой стадии судебного процесса отказаться от иска или заключить мировое соглашение, предмет которой к тому же (в отличие от действующих правил) может выходить за пределы предмета спора, если это не нарушает требования закона и права третьих лиц. Согласно новым правилам юрисдикции и подсудности, юрисдикция между общими, хозяйственными и административными судами разграничивается в зависимости, в первую очередь, от предмета спора, а не субъектного состава сторон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 21 декабря, народные депутаты Украина поддержали за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно уточнения распорядителей бюджетных средств".