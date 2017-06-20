21:52 20.06.2017 | Политика | Новости
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На переговорах с Порошенко достигнут значительный прогресс, - Трамп

Сегодня во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко было достигнуто значительного прогресса.

На переговорах с Порошенко достигнут значительный прогресс, - Трамп

Это большая честь быть здесь с президентом Порошенко, президентом Украины. Это тот регион, к которому было приковано все наше внимание, и вы это раньше видели и все об этом читают.

Об этом во вторник, 20 июня, приветствуя Порошенко в Овальном кабинете, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он также отметил, что состоялось очень хорошее обсуждение, эти переговоры продолжатся на протяжении дня.

Я считаю, что был достигнут значительный прогресс, - подытожил Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки усилило санкции против физических лиц и организаций из российской Федерации.

Такое решение было принято в связи с ситуацией в Украине.


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