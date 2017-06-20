Меркель призвала страны ЕС к единству в переговорах по Brexit

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По ее словам, сейчас необходимо чтобы 27 государств-членов действовали совместно в одном направлении.

"Мы внимательно выслушивали пожелания и представления Великобритании, а затем, конечно, отстаивали наши собственные интересы и продвигались вперед на основе взаимного согласия", - подчеркнула лидер ФРГ.

Также Меркель заявила, что намерена достичь "хорошего соглашения" Британии с Евросоюзом, поскольку это в интересах обеих сторон.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в понедельник, 19 июня, Великобритания и Европейский союз официально начинают переговоры по Brexit. Команда, которая будет отвечать за переговоры уже отправилась в Брюссель. Ее возглавляет министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.