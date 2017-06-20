05:00 20.06.2017 | Политика | Новости
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Меркель призвала страны ЕС к единству в переговорах по Brexit

Страны-члены Европейского союза должны быть едины в переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель призвала страны ЕС к единству в переговорах по Brexit

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По ее словам, сейчас необходимо чтобы 27 государств-членов действовали совместно в одном направлении.

"Мы внимательно выслушивали пожелания и представления Великобритании, а затем, конечно, отстаивали наши собственные интересы и продвигались вперед на основе взаимного согласия", - подчеркнула лидер ФРГ.

Также Меркель заявила, что намерена достичь "хорошего соглашения" Британии с Евросоюзом, поскольку это в интересах обеих сторон.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в понедельник, 19 июня, Великобритания и Европейский союз официально начинают переговоры по Brexit. Команда, которая будет отвечать за переговоры уже отправилась в Брюссель. Ее возглавляет министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.


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