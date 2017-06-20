Концепция Законопроекта о деоккупации Донбасса опубликована - ФОТО

Документ обнародовало издание "Громадське", которое получило проект концепции от своих источников. При этом издание отмечает, что представленная версия не является окончательной и в нее могут быть внесены изменения.

Таким образом, в представленном документе, в частности, отмечается, что на данный момент антитеррористическая операция не отвечает задачам по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом президенту предоставляется право использовать Вооруженные силы, а также другие военные формирования на Донбассе.

В документе представлено шесть пунктов, один из которых предусматривает возможность президентом введения военного положения. Другой заключается в создании оперативного штаба для руководства мерами по обеспечению национальной безопасности на Донбассе. Еще одним пунктом на отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где органы государственные органы временно не осуществляют свои полномочия, распространяется правовой режим временно оккупированной территории Украины.

Остальные пункты формулируют особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, цели и принципы государственной политики по восстановлению суверенитета.

Вместе с тем концепция в нынешнем варианте не указывает, кем именно оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее глава парламента Андрей Парубий заявил, что на данный момент Концепция реинтеграции отдельных районов Донбасса еще не готова. Сейчас идет обсуждение концепции. Она предлагает признать эти территории оккупированными, - пояснил он.