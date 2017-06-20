Климкин назвал условия для снятия санкций с России

Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Profil. Согласно словам Климкина, во время нападения российского противника наша страна была абсолютно нейтральной. Однако в настоящее время украинское государство больше такой ошибки не повторит.

"Мы не имеем ничего против. Мы также открыты в вопросе размещения международных наблюдателей ОБСЕ или ООН - но без россиян, конечно. У нас и так много вооруженных россиян в этом регионе. С этим надо покончить", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

По мнению Климкина, Украина является важной для НАТО.

Поскольку, президент Российской Федерации хочет дестабилизировать Украину и разрушить наш проект становления Украины как европейской страны с развитой демократией, добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина до 2020 года выйдет на все стандарты Североатлантического альянса. По словам Климкина, НАТО является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а именно на ценностях.