12:16 20.06.2017 | Политика | Новости
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Евросоюз опубликовал решение о санкциях по Крыму

Постановление Совета Европейского союза от 19 июня о продлении санкций против России опубликовано во вторник, 20 июня, в Официальном журнале Евросоюза.

Евросоюз опубликовал решение о санкциях по Крыму

Таким образом, санкции, которые связаны с аннексией Крыма и Севастополя продлены еще на год, до 23 июня 2018 года. Они вступают в силу с 21 июня.

Как сказано в юридическом акте, соответствующая категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

Вместе с тем накануне в своем коммюнике Совет ЕС отметил, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Европа продлила на год крымские санкции. Такое решение приняли в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС.


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