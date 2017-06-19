Великобритания и ЕС в понедельник начинают переговоры по Brexit

Команда, которая будет отвечать за переговоры уже отправилась в Брюссель. Ее возглавляет министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Как сообщают британские СМИ, ссылаясь на слова министра, переговоры начинаются спустя почти год после референдума, который состоялся 23 июня. Тогда большинство британцев проголосовали за выход Британии из Европейского союза.

Теперь начинается тяжелая работа. Мы должны обеспечить сделку, которая будет во благо для всех частей Соединенного Королевства, – заявил Дэвис, добавив, что выход из ЕС даст Великобритании возможности обеспечить новое яркое будущее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить около ста миллиардов евро, что вызвано ужесточением требований группы стран во главе с Германией и Францией.