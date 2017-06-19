В Румынии депутаты могут выразить вотум недоверия правительству

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 18 июня, на пленарном заседании. Как сообщает Romania TV, депутаты правящей коалиции из Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов собрали уже 222 голоса за соответствующую инициативу.

Она содержит менее трех страниц и называется "Румыния не может быть конфискована. Защитим демократию и выбор румын". При этом для ее принятия парламенту понадобится 233 голоса.

Напомним, коалиционные партии отозвали свою поддержку правительства, предоставленную ему в конце прошлого года, и обвинили правительство в срыве сроков выполнения программы его деятельности.

Как сообщал УРА-Информ, 15 июня все министры Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов заявили о своей отставке и потребовали отставки премьера Гриндяну. Сам премьер заявил, что в отставку не уйдет, в свою очередь призвав политические партии продемонстрировать политическую ответственность.