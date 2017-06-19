В Кривом Роге Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой - ВИДЕО

Так его встретили жители города Кривой Рог Днепропетровской области, когда он приехал туда. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 18 июня.

Сам Саакашвили заявил, что приехал в связи с события, связанные с обысками в горсовете Кривого Рога и выявленными во время прокурорской проверки злоупотреблениями в деятельности высшего городского руководства. Он возложил цветы к памятнику воинам АТО и попытался обратился к жителям города с речью.

Однако его прервали на полуслове, "обстреляв" яйцами и зеленкой. Сначала из толпы в него прилетело яйцо, а затем второй неизвестный выплеснул ему на рубашку флакон с зеленкой и попытался скрыться, однако был задержан полицией.

Пытаясь вытереться, Саакашвили пошутил, что теперь и его приняли в "партию зеленых".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду поздно вечером подписал заявление главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили об увольнении с занимаемой должности.