20:55 19.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса еще не готов, обсуждается его концепция, - Парубий

На данный момент Концепция реинтеграции отдельных районов Донбасса еще не готова.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса еще не готов, обсуждается его концепция, - Парубий

Сейчас идет обсуждение концепции. Она предлагает признать эти территории оккупированными.

Об этом в понедельник, 19 июня, после заседания фракции "Народного фронта" заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. По его словам, среди позиций, которые обсуждаются, - это изменение статуса, признание оккупированных территорий формально оккупированными, и самое главное - определение юридических предпосылок для ведения боевых действий и военных операций, чтобы этот закон давал такое законодательное право для главнокомандующего, для СНБО.

Вместе с тем глава парламента уточнил, что соответствующим законом вводится другой формат для ведения боевых действий.

Документ также планирует создание единого оперативного штаба, который будет заниматься управлением всеми боевыми подразделениями и всеми местными администрациями, - пояснил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что законопроект о реинтеграции Донбасса могут сформулировать до конца недели.


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