Порошенко отправился в Вашингтон на встречу с Трампом

Уже в сегодня вечером он будет в американской столице, где планирует провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Запланированную встрече подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины, однако конкретной даты встречи там не назвали.

Вместе с тем, по данным СМИ, президенты Украины и США встретятся 19-20 июня. Журналисты также, ссылаясь на свои источники сообщают, что встреча состоится завтра. В этот же день Порошенко встретится с вице-президентом США Майком Пенсом, а также американскими министрами энергетики и экономики.

Напомним, это третий визит Порошенко в Вашингтон в качестве главы государства и первая его встреча с новым президентом США.

Как сообщал УРА-Информ, глава МИД Павел Климкин ранее подтверждают предстающую встречу президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Вместе с тем конкретных дат в ведомстве пока не называют. Как пояснил министр, встреча конечно же состоится, но мы должны выдержать интригу.