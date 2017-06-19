Полиция задержала охранника депутата Розенблата

Он попался на взятке в крупных размерах. Задержание состоялось в одном из киевских ресторанов на улице Владимирской.

Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, во время задержание при нем были 200 тысяч долларов.

Вместе с тем сам депутат, комментируя ситуацию, заявил, что сейчас он едет в НАБУ выяснять, почему был задержан его охранник. Это провокация, я не хочу сейчас это комментировать, потому что еду в НАБУ выяснять эти вопросы, - сказал Розенблат, добавив, что его охранника задержали у него на глазах.

Что-то происходило, я не знаю, за моей спиной, какое именно действие было. Сделали шоу-программу, - отметил Розенблат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция поймана на горячем сотрудника санэпидемстанции в городе Днепропетровске. Должностное лицо было задержано во время получения взятки в 13 тысяч гривен.