Партия Макрона получила большинство мест в парламенте

Как сказано на официальном сайте Министерства внутренних дел страны, партия Макрона получила 308 мест из 577 в нижней палате Национального собрания. Его союзники, партия "Демократическое движение", получили 42 мандата.

"Республиканцы" будут иметь 113 мандатов, "Социалистическая партия" - 29, "Союз демократов и независимых" - 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 17, "Национальный фронт Марин Ле Пен" - восемь мандатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, явка избирателей во втором туре парламентских выборов во Франции, которые проходили вчера, составила 35,33%.