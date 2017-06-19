07:45 19.06.2017 | Политика | Новости
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Партия Макрона получила большинство мест в парламенте

Во Франции, где в воскресенье, 18 июня, завершился подсчет голосов второго тура парламентских выборов, партия президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" набирает большинство в парламенте.

Партия Макрона получила большинство мест в парламенте

Как сказано на официальном сайте Министерства внутренних дел страны, партия Макрона получила 308 мест из 577 в нижней палате Национального собрания. Его союзники, партия "Демократическое движение", получили 42 мандата.

"Республиканцы" будут иметь 113 мандатов, "Социалистическая партия" - 29, "Союз демократов и независимых" - 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 17, "Национальный фронт Марин Ле Пен" - восемь мандатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, явка избирателей во втором туре парламентских выборов во Франции, которые проходили вчера, составила 35,33%.


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