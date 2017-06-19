Парламент на этой неделе рассмотрит вопросы финансовой политики, - Парубий

В частности, депутаты примут решение по финансовой политики и информатизации. Об этом в понедельник, 19 июня, во время согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов ВРУ заявил спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, прежде всего будет рассмотрен вопрос финансовой политики.

Это блок, который стоял на предыдущей пленарной неделе и депутаты не успели его рассмотреть на прошлой пленарной неделе. Он переносится на эту недели и с него предлагается начать завтрашний пленарный день, - пояснил Парубий, добавив, что второй блок - вопросы информатизации.

Он также отметил, что в среду депутаты традиционно рассмотрят вопрос ратификации и два закона Комитета по вопросам здравоохранения. В четверг на рассмотрение ВРУ будут вынесены вопросы налоговой политики и энергоэффективности. Кроме того, на этой неделе ВРУ может рассмотреть вопросы судебной реформы, которые будут внесены в повестку дня во вторник или четверг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку.