Лидер "Самопомич" Березюк объявил голодовку

В понедельник, 19 июня, во время согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов народный депутат заявил, что не планирует ходить на заседания Верховной Рады.

При этом он заверил, что во Львов год назад пришел враг, который в течение года цинично лжет на каждом шагу, издевается не только над руководителем города или политической силой, а и над людьми, которые там живут.

Чуть позже журналистам Березюк добавил, он пошел на переговоры в Администрацию президента Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове накопилось более 8,5 тысяч тонн твердых бытовых отходов, которые некуда вывезти.