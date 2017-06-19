12:20 19.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лидер "Самопомич" Березюк объявил голодовку

Глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку.

Лидер

В понедельник, 19 июня, во время согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов народный депутат заявил, что не планирует ходить на заседания Верховной Рады.

При этом он заверил, что во Львов год назад пришел враг, который в течение года цинично лжет на каждом шагу, издевается не только над руководителем города или политической силой, а и над людьми, которые там живут.

Чуть позже журналистам Березюк добавил, он пошел на переговоры в Администрацию президента Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове накопилось более 8,5 тысяч тонн твердых бытовых отходов, которые некуда вывезти.


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