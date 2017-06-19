13:20 19.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Хуг посетит Донбасс

Хуг намерен на Донбассе вскоре провести целый ряд встреч.

Хуг посетит Донбасс

Так, А. Хуг – представитель миссии ОБСЕ, работающей на Донбассе, намерен с визитом прибыть вскоре на Донбасс. Он прибудет на восток Украины 19-го июня и останется там до 25-го числа. В ходе этого визита запланирован целый ряд переговоров – передали в пресс-службе миссии.
Цель же визита Хуга на восток страны – оценка сложившейся там ситуации на данный момент, оказание посильной помощи, встречи с работниками наблюдательной миссии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг заявлял о том, что сложившаяся на Донбассе ситуация очень похожа на болото, потому что она не меняется. Стороны должны выполнить взятые обязательства.


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