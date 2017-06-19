12:00 19.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о будущем отопительном сезоне

Кабмин уже приступил к подготовке нашей страны к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Гройсман рассказал о будущем отопительном сезоне

Про это сегодня – 19 июня – сообщил украинский премьер В. Гройсман. Согласно его словам в рамках селекторного совещания – сейчас Кабмин ведет интенсивную подготовку к старту нового зимнего сезона в нашей стране 2017-2018 годов.

И сегодня решено устроить совещание по этому вопросу, особенно по поводу работы топливного комплекса. Уже была выполнена большая работа по накоплению нужных ресурсов для нормального прохождения зимы. Поэтому новый сезон отопления должен пройти в нормальном режиме – отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, к осени Украине необходимо будет накопить в ПХГ 17-ть миллиардов кубометров газа.


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