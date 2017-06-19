Березюк выдвинул свои требования к центральной власти для прекращения голодовки

В нем депутат уточнил свои требования. В частности в письме, размещенном на сайте объединения "Самопомич", сказано, что для прекращения голодовки он требует немедленно открыть полигоны, чтобы Львов мог вывозить мусор, обеспечить беспрепятственный вывоз мусора, выделить участок для нового резервного полигона для Львова и четырех районов области, который будет отвечать Государственным строительным нормам В.2.4-2 - 2005 "Полигоны твердых бытовых отходов.

Никакие рейтинги или политические амбиции не стоят жизни и здоровье людей, - заявил он, призвав Порошенко не быть в стороне от проблем, которые возникли во Львове. Он также отметил, что мусорная блокада Львова достигла границы, за которой начинается прямая угроза для миллиона людей, а перевозчикам не дают выполнять работу, частных и коммунальных владельцев полигонов откровенно запугивают. Органы правопорядка вместо защиты порядка является лишь одним из инструментов блокады, что обеспечивает давление на перевозчиков и владельцев свалок... Я обращаюсь к вам как к президенту Украины – прекратите издевательство над миллионом граждан Украины, - говорится в письме Березюка.

Вместе с тем Березюк ничего не сказал о мусорной проблеме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Гройсман заявил, что вскоре может быть внесено предложение о выделении для львовского мусорного полигона 50-ти миллионов гривен.