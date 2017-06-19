Реинтеграция Донбасса подразумевает введение военного положения

Он предусматривает введение военного положения вместо антитеррористической операции. Как сообщает издание "Коммерсант", об этом им сообщил источник. Так, согласно информации, документ предусматривает прекращение АТО и мирную реинтеграцию Донбасса.

Авторы документа готовы изменить правовой статус оккупированных территорий. Вместе с тем, по мнению источника, новая инициатива украинских властей может сорвать предложение объявить в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей военное положение.

По словам источника близкого к администрации президента Украины, в список городов, где может быть введено военное положение войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка. Кроме того, согласно плану реинтеграции, для населения некоторых районов Донецкой и Луганской областей планируется ввести ряд льгот и послаблений.

Правительства, в частности, предлагает упростить порядок получения жителями так называемых республик пенсий, наладить торговлю, снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в скором времени внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.