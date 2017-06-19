Реинтеграция Донбасса подразумевает введение военного положения

Законопроект о реинтеграции Донбасса народные депутаты могут рассмотреть уже на этой неделе.
Он предусматривает введение военного положения вместо антитеррористической операции. Как сообщает издание "Коммерсант", об этом им сообщил источник. Так, согласно информации, документ предусматривает прекращение АТО и мирную реинтеграцию Донбасса.
Авторы документа готовы изменить правовой статус оккупированных территорий. Вместе с тем, по мнению источника, новая инициатива украинских властей может сорвать предложение объявить в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей военное положение.
По словам источника близкого к администрации президента Украины, в список городов, где может быть введено военное положение войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка. Кроме того, согласно плану реинтеграции, для населения некоторых районов Донецкой и Луганской областей планируется ввести ряд льгот и послаблений.
Правительства, в частности, предлагает упростить порядок получения жителями так называемых республик пенсий, наладить торговлю, снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в скором времени внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.