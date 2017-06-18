Победу на выборах во Франции прочат "макронистам"

По предварительным данным компаний Ipsos и Sopra Steria, которые уже обнародовали свои подсчеты, партия Макрона и ее союзник, партия "Демократическое движение", могут получить 355 мандатов из 577 в Национальном собрании.

Как сообщает DW, в частности, консервативная партия "Республиканцы" будет иметь в парламенте следующего созыва 125 депутатов, Социалистическая партия - 49, "Непокоренная Франция" и коммунисты - 30, праворадикальная партия "Национальный фронт" - восемь депутатов.

Напомним, ранее социологические опросы свидетельствовали, что партия Макрона может рассчитывать на получение заметно большего количества мандатов - от 400 до 470.

Как сообщал УРА-Информ, второй тур парламентских выборов во Франции проходил на фоне очень низкой явки. По состоянию на шесть часов вечера явка составляла 35,3%, а в целом в итоге ожидается, что она не превысит 42-43%.