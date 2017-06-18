20:55 18.06.2017 | Политика | Новости
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Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 35%

По состоянию на шесть часов вечера воскресенья, 19 июня, явке избирателей во втором туре парламентских выборов во Франции, которые проходили сегодня, составила 35,33%.

Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 35%

Такие данные опубликовало Министерство внутренних дел Франции. По данным ведомства такой уровень явки значительно уступает второму туру парламентских выборов 2012 года. Тогда на этот час проголосовали 46,42% избирателей, - сообщают французские СМИ.

Напомним, избирательные участки открылись во Франции в днвять часов по уиевскому времени. Закрылись участки до семи часов вечера. Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться на два часа.

Как сообщал УРА-Информ, первый тур парламентских выборов во Франции состоялся 11 июня.


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