Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 35%

Такие данные опубликовало Министерство внутренних дел Франции. По данным ведомства такой уровень явки значительно уступает второму туру парламентских выборов 2012 года. Тогда на этот час проголосовали 46,42% избирателей, - сообщают французские СМИ.

Напомним, избирательные участки открылись во Франции в днвять часов по уиевскому времени. Закрылись участки до семи часов вечера. Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться на два часа.

Как сообщал УРА-Информ, первый тур парламентских выборов во Франции состоялся 11 июня.