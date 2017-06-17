Уже почти 13 тысяч украинцев без виз пересекли границу со странами ЕС

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. Как отмечается, 13 тысяч из них для путешествия использовали биометрического паспорта.

Согласно сведениям пограничников, 3750 граждан, а это 29%, пользовались авиационным транспортом. В свою очередь другие следовали железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС.

Стоить отметить, что большинство граждан Украины находятся на границе с Польшей (5210 граждан Украины) и Венгрией (1805 граждан Украины).

"С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины", - сказанов с сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина запускает процесс о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в Японию. Так, запланирована дипломатическая поездка делегации межпарламентской группы Украина-Япония как раз на день, когда будет запущен безвиз.