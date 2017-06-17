Порошенко утвердил отмену "закона Савченко"

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Так, данный законопроект поддержала Верховная Рада 18 мая 2017 года.

В частности, законом предлагается изложить в новой редакции часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения" Уголовного кодекса, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи.

"При назначении наказаний, не указанных в части 1 этой статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания", - говорится в ведомстве.

Стоить отметить, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине разрабатывают законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.