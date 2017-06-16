12:32 16.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина должна укреплять армию, поскольку Россия не отказывается от идеи захватить нашу страну, - Полторак

Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась на Донбассе, говорит о том, что Россия не отказывается от планов дальнейшего нападения на Украину.

Украина должна укреплять армию, поскольку Россия не отказывается от идеи захватить нашу страну, - Полторак

При таких условиях Украине следует продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию. Такое мнение в пятницу, 16 июня, в Киеве во время церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им.И.Черняховского, высказал министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, именно от того, насколько профессионально будут действовать на своих должностях офицеры, зависит, как быстро мы проведем реформу ВСУ. Мы создали новые органы управления, объединенных оперативный штаб, ССО, улучшили высокомобильные войска, улучшили систему подготовки, изменили систему логистического обеспечения, - напомнил министр, добавив, что только в 2016 году на вооружение ВСУ поступило 2,5 тысяч единиц новой и модернизированной техники, 15 тысяч единиц техники было отремонтировано.

Знания, особенно те, которые учитывают стандарты НАТО, позволяют нам уменьшать наши боевые потери и увеличивать потери противника. Знания и опыт - это то, что необходимо для победы. А современная техника поступает и будет поступать, - подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 мая, министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.


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