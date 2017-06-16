Турция оградилась от Сирии стеной

Возведение заграждения призвано предотвратить проникновение террористов в Турцию. Об этом в четверг, 15 июня, выступая в парламенте заявил министр обороны страны Фикри Ишык.

Он также напомнил, что работы по строительству аналогичной стены начаты на границе с Ираном. При этом министр подчеркнул, что в рамках обеспечения "интегрированной безопасности" внешние границы Турции будут оборудованы системами освещения, сенсорами, камерами видеонаблюдения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, общая длина стены составила 911 километров. По словам руководителя проекта Эргуна Турана, элементы конструкции мобильны, их можно будет снова собрать в другом месте.

Также трехметровый забор будет усилен колючей проволокой и наблюдательными башнями. "Стену строят в южных и юго-восточных провинциях Турции. Основная задача стены - предупредить контрабанду и нелегальное пересечение границы", - подчеркнул он.