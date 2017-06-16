Швеция призывает Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Такие сведения заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, передает РБК-Украина.

Согласно ее словам, Швеция остается большой поклонницей ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин. Поскольку, для этой странны данный вопрос является очень важным.

"Мы очень надеемся, что ратификация обеспечит более безопасную жизнь для населения Украины", - отметила Маргот Вальстрем.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём подписали соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине".