Правительство меняет стипендиальную систему и создаст фонд стартапов - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Согласно его словам, в 2017 году украинское правительство изменило систему стипендий. Сейчас необходимо перейти к приоритету создания стипендиальной системы именно академического образования.

Поскольку, в первую очередь знания должны быть мотивированы со стороны государства Украины.

"Мы хотим создать фонд стартапов. У нас есть сегодня такие замыслы, которые могут быть очень и очень качественными о возможности реализации потенциала наших людей", - отметил Гройсман.

Напоследок украинский премьер подытожил, что в скором времени нужно полностью перезагрузить поддержку самой науки, науки инноваций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для процветания нашей страны необходимо приводить молодых и умных людей на все уровни власти, считает Владимир Гройсман.