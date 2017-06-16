Переговоры по Brexit начнутся 19 июня

Переговоры начнутся в понедельник, 19 июня. Как сообщает DW, впервые после референдума стороны обсудят условия отказа Соединенного Королевства от членства в Евросоюза.

При этом Брюссель прежде всего интересуют гарантии для граждан государств ЕС, живущих в Великобритании и выполнении страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза.

Кроме того, на переговорах будут говорить о новых границах между Ирландией и Северной Ирландией. Великобритания в свою очередь попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и таможенного союза. Переговоры по Brexit должны завершиться до марта 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пребывая с рабочим визитом во Франции, заявила, что переговоры по Brexit начнутся на следующей неделе.