Нацполиция готовит законопроект об уголовных проступках

Об этом сообщает РБК-Украина. По его словам, сейчас необходимо разработать реформу уголовного блока.

"У нас на подходе целый ряд законопроектов, которые поменяют систему. Это сложный шаг, который нельзя сделать без изменений в судах", - отметил Аваков.

Также известно, что в настоящее время проводится ряд экспериментов по определению преимуществ института следователей и института детективов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сейчас в патрульной полиции имеется 2300 вакансий – для работы в 16-ти территориальных управлениях. Набор же на вакансии объявят уже сегодня – 12-го июня.