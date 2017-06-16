05:00 16.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нацполиция готовит законопроект об уголовных проступках

Глава МВД Арсен Аваков в четверг, 15 июня, во время конференции заявил, что отныне национальная полиция готовит законопроекты об уголовных проступках и оперативно-разыскной деятельности.
 

Нацполиция готовит законопроект об уголовных проступках

Об этом сообщает РБК-Украина. По его словам, сейчас необходимо разработать реформу уголовного блока.

"У нас на подходе целый ряд законопроектов, которые поменяют систему. Это сложный шаг, который нельзя сделать без изменений в судах", - отметил Аваков.

Также известно, что в настоящее время проводится ряд экспериментов по определению преимуществ института следователей и института детективов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сейчас в патрульной полиции имеется 2300 вакансий – для работы в 16-ти территориальных управлениях. Набор же на вакансии объявят уже сегодня – 12-го июня. 


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