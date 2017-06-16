11:57 16.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меморандум о сотрудничестве парламентов подписали Украина и США

В пятницу, 16 июня 2017 года, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами. Документ был подписан главой Верховной Рады Андреем Парубийом и спикером Палаты представителей США Полом Райаном. 

Меморандум о сотрудничестве парламентов подписали Украина и США

Такие сведения сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, меморандум определяет сферы межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры и космоса.

Кроме того, данный документ охватывает вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и природных ресурсов.

Также в тексте меморандума говорится, что Украина - это "форпост“ защиты западной демократии на фоне российской агрессии.

"Убежден, что подписание Меморандума выведет наше сотрудничество не только на новый уровень межпарламентского, но и на новый уровень межгосударственного сотрудничества", - отметил Парубий.

Напомним,к ак сообщал "УРА-Информ", ранее Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о пенсионной реформе, предлагает увеличить минимальный страховой стаж для выхода на пенсию до 25 лет.


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