Меморандум о сотрудничестве парламентов подписали Украина и США

Такие сведения сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, меморандум определяет сферы межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры и космоса.

Кроме того, данный документ охватывает вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и природных ресурсов.

Также в тексте меморандума говорится, что Украина - это "форпост“ защиты западной демократии на фоне российской агрессии.

"Убежден, что подписание Меморандума выведет наше сотрудничество не только на новый уровень межпарламентского, но и на новый уровень межгосударственного сотрудничества", - отметил Парубий.

Напомним,к ак сообщал "УРА-Информ", ранее Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о пенсионной реформе, предлагает увеличить минимальный страховой стаж для выхода на пенсию до 25 лет.