Гройсман готов привлекать молодежь к руководству страны

Об этом глава украинского правительства заявил во время молодежного форума "Завтра.UA" и "Всемирные студии", передает УНН.

Согласно его словам, в скором времени нужно задействовать тех людей, которые имеют в первую очередь знания. Кроме того, чтобы они хотели и имели стремление своими собственными силами изменить нашу страну.

Также Владимир Гройсман подчеркнул, что в 2017 году в Кабмине началась внутренняя реформа, направленная на изменение системы.

По этому поводу украинское правительство с европейскими партнерами в рамках реформы приведут около 1тыс. молодых людей.

"Молодежь благодаря своим знаниям, будет менять ситуацию в стране", - добавил украинский премьер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман отдал распоряжение касательно образования среды, доброжелательной к детям.