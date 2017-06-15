14:15 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Замминистра юстиции уходит в отставку

Заместитель министра юстиции Украины Андрей Вишневский написал заявление об отставке не пробыв на должности и трех месяцев.

Замминистра юстиции уходит в отставку

Об этом он написал в своем Facebook.

В сообщении говорится, что чиновник уходит с должности из-за несогласия с политикой главы ведомства Павла Петренко и "потери взаимного доверия" с ним.

Вишневский публично заявил, что просит уводить его с занимаемой должности в связи с кардинальным отличием определяющих ценностных ориентиров, разным видением целей и средств государственной правовой политики, реформирования органов юстиции и дальнейшего развития системы бесплатной правовой помощи.

Напомним, что Вишневского заместителем министра юстиции правительство назначило 19 апреля 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что министр Петренко заявил, что ЕС поможет Украине в проведении судебной реформы.


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