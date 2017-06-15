16:57 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект об изменении формата АТО будет внесен на этой сессии – ВРУ

Законопроект, в котором разработан план изменения формата антитеррористической операции будет внесен в Верховную Раду на этой сессии.

Законопроект об изменении формата АТО будет внесен на этой сессии – ВРУ

Об этом сообщил секретарь Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник во время брифинга.

В сообщении говорится, что по словам секретаря, этот законопроект просто необходимо принять.

Наряду с этим, он выразил свое сожаление касательно того,  в этой Верховной Раде много людей, которые не понимают, что происходит в Украине, что является национальным интересом, а что не является. Также Винник заверил, что авторы законопроекта будут убеждать депутатов всеми доступными методами.

Напомним, что президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Украине готовится проект закона о реинтеграции Донбасса.


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