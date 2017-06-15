Закон о запрете георгиевских лент вступил в силу

Документ сегодня опубликовали в официальном издании "Голос Украины". Таким образом, георгиевская лента отныне в Украине под запретом, а за ее ношение грозит штраф от 850 до 2550 гривен.

При повторном нарушении - штраф увеличивается от 2 550 до 5 100 гривен, а также есть возможность получить административный арест до 15 суток. Согласно документу, Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением будут изымать в любом случае.

Вместе стем новый закон не касается участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие отличия с гвардейской (георгиевской) лентой.

Ленту также можно использовать в экспозициях музеев, библиотечных фондах, в произведениях искусства, в научной деятельности и на оригиналах боевых знамен, - сказано в документе.

Напомним, народные депутат приняли соответствующий закон 16 мая. За соответствующий законопроект проголосовали 238 народных депутатов.

26 мая, спикер парламента Андрей Парубий подписал законы о запрете ношения георгиевской ленты и введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных каналах в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, закон о запрете георгиевских лент был подписан Порошенко 12 июня.