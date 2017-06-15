В украинском МИД подтвердили встречу Порошенко и Трампа

Вместе с тем конкретных дат в ведомстве пока не называют. Как пояснил министр иностранных дел Павел Климкин, встреча конечно же состоится, но мы должны выдержать интригу.

В ближайшее время пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями также объявят о встрече. Однако мы сейчас работаем над содержательной частью речи, – пояснил глава ведомства, добавив, что в повестке дня встречи будут стоять вопросы о выполнении Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей, а также вопрос Крыма.

На встрече также будут обсуждаться вопросы относительно сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, а также "важные политические решения в этой сфере".

Министр также отметил, что стороны при подготовке к встрече Порошенко и Трампа согласовывали формат участия США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Было важно перед этой встречей договорится о формате ангажирования, будет это параллельный формат или это будет формат взаимодействия на определенных уровнях с нормандским форматом. Поэтому ждите в ближайшее время много важных новостей, – заверил Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и США договорились о переговорах Порошенко и Трампа в Вашингтоне на следующей неделе. По данным СМИ, встреча президентов может состояться 19-20 июня.