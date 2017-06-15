16:26 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине функционирует 413 территориальных общин, - Гройсман

В нашей стране на данный момент функционирует 413 территориальных общин.

В Украине функционирует 413 территориальных общин, - Гройсман

Сегодня такое сообщение поступило от В. Гройсмана. Согласно его словам на конференции по делам децентрализации – сейчас у нас в стране имеется 413 таких общин, затем будут проведены многие выборы, децентрализация остановлена не будет.

На местах хватает финансов для этих видов деятельности, при этом ресурсы местных общие возросли в три раза. Необходимо выводить на новый уровень прозрачность применения этих ресурсов – добавил Гройсман. Кроме того, нужно вовлекать людей в принятия решений.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман прокомментировал процесс децентрализации в нашей стране.


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