Тиллерсон считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе Минск не нужен

Украинское правительство может договорится с Москвой и прийти к удовлетворительному разрешению через какую-либо структуру. Такое мнение высказал в среду вечером, 14 июня, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам Тиллерсона, по его мнению очень важно, чтобы у была достаточная гибкость для достижения целей Минска. При этом он заявил, что не желает "быть прикованным наручниками к Минску, если выяснится, что стороны решили уладить конфликт при помощи другого соглашения".

Напомним, ранее Тиллерсон заявлял, что расширение антироссийских санкций может перекрыть важные каналы связи с Москвой, сохранение которых является очень важным.

Как сообщал УРА-Информ, Сенат конгресса Соединенных Штатов Америки в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России. При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм считате, что власти России нужно наказать за вмешательство в наши выборы.