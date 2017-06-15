13:29 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167911:mysnichenko

Статус военной операции на Донбассе должен быть пересмотрен, - Аваков

Украинский министр МВД сегодня подчеркнул, что воинский статус на востоке нашей страны следует скорее пересмотреть.

Статус военной операции на Донбассе должен быть пересмотрен, - Аваков

По словам А. Авакова – статус воинской операции на Донбассе следует пересмотреть, особенно суть ее. Аваков сообщил про это в рамках сегодняшнего брифинга. По его словам, АТО – данный термин был внедрен сразу после того, как возникла агрессия РФ на Донбассе.

Это было реакцией на ту ситуацию, которой ранее не фиксировали. И если говорить про серьезную военную операцию, то это – не просто спецоперация СБУ, тогда должен быть изменен ее статус, а не ее суть – подчеркнул Аваков.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Аваков также рассказал про уровень доверия к украинским правоохранителям.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив