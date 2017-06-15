Статус военной операции на Донбассе должен быть пересмотрен, - Аваков

По словам А. Авакова – статус воинской операции на Донбассе следует пересмотреть, особенно суть ее. Аваков сообщил про это в рамках сегодняшнего брифинга. По его словам, АТО – данный термин был внедрен сразу после того, как возникла агрессия РФ на Донбассе.

Это было реакцией на ту ситуацию, которой ранее не фиксировали. И если говорить про серьезную военную операцию, то это – не просто спецоперация СБУ, тогда должен быть изменен ее статус, а не ее суть – подчеркнул Аваков.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Аваков также рассказал про уровень доверия к украинским правоохранителям.