СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса

В Совете национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 15 июня, одобрили концепцию реинтеграции Донбасса.
Сегодня состоялся круглый стол, где прошло обсуждение законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко.
Он заверил, что концепция закона в целом была поддержана, но вместе с тем было еще много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта. Документ будет подан президенту Украины для внесения в парламент, - заверил замсекретаря.
Литвиненко также рассказал, что в заседании приняли участие эксперты по внешнеполитическим и оборонным вопросам, вопросам безопасности а также представители органов государственной власти.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время встречи с медиками в Донецкой области заявил президент Украины Петр Порошенко заверил, что в Украине разрабатывают законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.