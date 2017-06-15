20:05 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса

В Совете национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 15 июня, одобрили концепцию реинтеграции Донбасса.

СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса

Сегодня состоялся круглый стол, где прошло обсуждение законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко.

Он заверил, что концепция закона в целом была поддержана, но вместе с тем было еще много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта. Документ будет подан президенту Украины для внесения в парламент, - заверил замсекретаря.

Литвиненко также рассказал, что в заседании приняли участие эксперты по внешнеполитическим и оборонным вопросам, вопросам безопасности а также представители органов государственной власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время встречи с медиками в Донецкой области заявил президент Украины Петр Порошенко заверил, что в Украине разрабатывают законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.


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