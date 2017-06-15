СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса

Сегодня состоялся круглый стол, где прошло обсуждение законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко.

Он заверил, что концепция закона в целом была поддержана, но вместе с тем было еще много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта. Документ будет подан президенту Украины для внесения в парламент, - заверил замсекретаря.

Литвиненко также рассказал, что в заседании приняли участие эксперты по внешнеполитическим и оборонным вопросам, вопросам безопасности а также представители органов государственной власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время встречи с медиками в Донецкой области заявил президент Украины Петр Порошенко заверил, что в Украине разрабатывают законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.