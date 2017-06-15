СБУ вызывает Мельничук на допрос - ФОТО

Служба безопасности Украины прислала ему повестка явится для допроса в качестве свидетеля по делу о терроризме. Об этом в четверг, 15 июня, на своей страничке в Facebook сам политик, он получил сразу две повести.

При этом одна из них на 7 июня, а вторая - на 19. Такого идиотизма я от силовиков и первых лиц даже не ожидал....ст. 258 это терроризм, - написал Мельничук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сергей Мельничук покинул ряды фракции Воля народа. Ранее Мельничука обвиняли в создании ОПГ.