12:55 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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СБУ вызывает Мельничук на допрос - ФОТО

Народный депутат Украины Сергей Мельничук вызван на допрос.

СБУ вызывает Мельничук на допрос - ФОТО

Служба безопасности Украины прислала ему повестка явится для допроса в качестве свидетеля по делу о терроризме. Об этом в четверг, 15 июня, на своей страничке в Facebook сам политик, он получил сразу две повести.

При этом одна из них на 7 июня, а вторая - на 19. Такого идиотизма я от силовиков и первых лиц даже не ожидал....ст. 258 это терроризм, - написал Мельничук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сергей Мельничук покинул ряды фракции Воля народа. Ранее Мельничука обвиняли в создании ОПГ.


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