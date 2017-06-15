Путин назвал Медведчука "украинским националистом"

Путин заявил, что считает Медведчука украинским националистом. Хотя последнему не нравится такое определение, он считает себя просвещённым патриотом Украины.

Кроме того Путин поведал народу историю семьи Медведчука, в которой рассказал, что отец его друга был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился.

Также по его словам, у Медведчука своя система взглядов на независимость Украины. При этом Путин отметил, что его кум выступает "за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию".

Ране УРА-Информ сообщал, чт Путин заявил, что будет "защищать" Крым до последнего.