Правительство Румынии в полном составе подало в отставку

В четверг, 15 июня, все министры правительства подали прошения об отставке. На данные момент в Кабинете министров остался один премьер-министра Сорина Гриндяну.

Об этом, после сегодняшнего заседания исполнительного комитета партии сообщил ее лидер Ливиу Драгня. По его словам, сегодня на заседании было принято к сведению, что все министры, которые являются членами Социал-демократической партии, подали прошения об отставке.

Мы также выслушали объявление Гриндяну о предстоящей отставке и готовы к формированию нового правительства, которое подготовит дорожную карту по имплементации запоздалых уже правительственных проектов, – сообщил Драгня, добавив, что состав нового правительства будет сформирован при участии социал-демократов и Альянса либералов и демократов.

Вместе с тем сам премьер-министр заявил, что объявит о своем окончательном решении – уйти или нет в отставку позже, во время пресс-конференции в правительстве.

Напомним, отставка правительства Румынии была вызвана неудовлетворительной оценкой его деятельности со стороны исполкома Социал-демократической партии.

Как сообщал УРА-Информ, нынешнее правительство Румынии было утверждено в начале 2017 года. В состав правящей коалиции входят Социал-демократическая партия и Альянс либералов и демократов. Коалиция была образована в декабре 2016 года по итогам парламентских выборов.