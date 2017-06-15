11:55 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в скором времени внесет в Раду закон о реинтеграции Донбасса, - Геращенко

Глава государсва Украины Петр Порошенко в ближайшие дни внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

Порошенко в скором времени внесет в Раду закон о реинтеграции Донбасса, - Геращенко

Соответствующие сведения первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на VII Национальном экспертном форуме "Точки роста".

По словам Геращенко, в настоящее время необходимо боротся за оккупированные территории чтобы сохранить украинские кордоны.

"Мы должны предоставить министерству данный закон о реинтеграции Донбасса, который уже наработан", - отметила она.

Также первый заместитель председателя Верховной Рады Украины напомнила, что вопросы реинтеграции нужно реализовывать через выполнение минских соглашений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно 200 наемников были доставлены в н.п. Донецк, а также примерно 150 наемников привезли в н.п. Луганск. 


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