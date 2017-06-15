Нидерланды сообщили в Совет ЕС о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Совета ЕС.

В результате на данный момент соглашение об ассоциации Украина - ЕС ратифицировали все страны-члены ЕС.

Ожидается, что окончательное решение будет принято Советом Евросоюза до 12 июля, то есть до саммита Украина-ЕС, который запланирован на 13 июля.

Напомним, что 12 июня глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ЕС в конце месяца продлит санкции против России.