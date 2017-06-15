На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о Конституционном суде, - Парубий

Следующую сессионную неделю начнет именно с рассмотрения этого документа. Об этом в четверг, 15 июня, на своей странице в Twitter сообщил глава парламента Андрей Парубий .

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины провалила законопроект №5336-1 "О Конституционном суде Украины".

Документом предлагалось предусмотреть новую организационную структуру Конституционного суда Украины. Планировалось установить, что Большая палата действует в составе всех судей КСУ и решает вопросы по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям.

Как сообщал УРА-Информ, 8 июня депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект №6427-д "О Конституционном производстве".

Документом предлагалось введение на законодательном уровне порядка реализации права на конституционную жалобу; приведение в соответствие с требованиями Конституции Украины процедуры осуществления Конституционным судом Украины конституционных производств.