23:27 15.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о Конституционном суде, - Парубий

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит законопроект о Конституционном суде Украины.

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о Конституционном суде, - Парубий

Следующую сессионную неделю начнет именно с рассмотрения этого документа. Об этом в четверг, 15 июня, на своей странице в Twitter сообщил глава парламента Андрей Парубий .

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины провалила законопроект №5336-1 "О Конституционном суде Украины".

Документом предлагалось предусмотреть новую организационную структуру Конституционного суда Украины. Планировалось установить, что Большая палата действует в составе всех судей КСУ и решает вопросы по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям.

Как сообщал УРА-Информ, 8 июня депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект №6427-д "О Конституционном производстве".

Документом предлагалось введение на законодательном уровне порядка реализации права на конституционную жалобу; приведение в соответствие с требованиями Конституции Украины процедуры осуществления Конституционным судом Украины конституционных производств.


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