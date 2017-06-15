Литва помогла лечить 155 украинских силовиков

Про это сегодня рассказал П. Климкин – министр украинского МИД, в процессе сегодняшнего брифинга с представителями МИД Швеции и Литвы.

Согласно словам Климкина – Литва очень помогла Украине в процессе лечения, а также прохождения реабилитации украинских защитников. В частности, уже 155 человек в Литве пролечились за время АТО. Кроме того, Швеция также оказывает Украине посильную поддержку в процессе реформирования ее судебной системы.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке за 24 часа трое украинских защитников зоне АТО получили ранения, террористы провели 55 обстрелов.