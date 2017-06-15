17:04 15.06.2017 | Политика | Новости
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Литва помогла лечить 155 украинских силовиков

Литва за то время, когда проводилось АТО, помогала лечить 155 украинских защитников.

Литва помогла лечить 155 украинских силовиков

Про это сегодня рассказал П. Климкин – министр украинского МИД, в процессе сегодняшнего брифинга с представителями МИД Швеции и Литвы.

Согласно словам Климкина – Литва очень помогла Украине в процессе лечения, а также прохождения реабилитации украинских защитников. В частности, уже 155 человек в Литве пролечились за время АТО. Кроме того, Швеция также оказывает Украине посильную поддержку в процессе реформирования ее судебной системы.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке за 24 часа трое украинских защитников  зоне АТО получили ранения, террористы провели 55 обстрелов.


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