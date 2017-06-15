Катар заключил с США сделку о покупке истребителей F-15 на 12 млрд долларов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и представителей Катара для подписания соглашения должна была состояться в среду.

Речь идет о покупке 36 истребителей.

Кстати, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Кроме того, о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", армия США уже летом начнет прием на работу трансгендеров.