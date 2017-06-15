08:29 15.06.2017 | Политика | Новости
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Катар заключил с США сделку о покупке истребителей F-15 на 12 млрд долларов

Власти Катара заключили сделку с США о покупке истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. Так, соглашения прошло успешно даже несмотря на ранее обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Дохи о поддержке терроризма

Катар заключил с США сделку о покупке истребителей F-15 на 12 млрд долларов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и представителей Катара для подписания соглашения должна была состояться в среду. 

Речь идет о покупке 36 истребителей.

Кстати, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.  

Кроме того, о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", армия США уже летом начнет прием на работу трансгендеров.


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