Ирина Геращенко считает вопрос введения визового режима для россиян дискуссионным

По ее мнение, сейчас настал момент, когда необходимо ввести разрешение на въезд в Украину по биометрическому паспорту. Это соответствует ситуации безопасности Украины, - пояснила политик в четверг, 15 июня, в эфире одного из украинских телеканалов.

Она также отметила, что биометрический паспорт дает больше маркеров для проверки и идентификации человека. Вместе с тем Геращенко подчеркнула, что вопрос введения визового режима с Российской Федерации считает дискуссионным.

Тут надо все очень хорошо взвесить, - пояснила она, добавив, что изучает мнения, в том числе и предостережения лидеров крымских татар, "которые абсолютно справедливо говорят о том, что в этом случае граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях, в Крыму, будут вынуждены получать визу, чтобы посетить родную страну".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что визовый режим с Российской Федерацией должен быть введен как можно скорее.